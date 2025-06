Il presidente americano parla con i giornalisti al suo arrivo alla Joint Base Andrews

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che tutto ciò che desidera vedere a Los Angeles è la pace e che le truppe rimarranno sul posto finché non la vedrà. “Se c’è pace, ce ne andiamo. Se c’è anche solo una possibilità che non ci sia pace, restiamo lì”, ha detto Trump ai giornalisti al suo arrivo alla Joint Base Andrews nel Maryland parlando delle truppe della Guardia Nazionale inviate a protezione degli agenti dell’immigrazione a Los Angeles. Il tycoon ha aggiunto che non crede che l’invio delle truppe possa causare problemi e ha affermato: “La presenza dell’esercito contribuisce a calmare gli animi”.

