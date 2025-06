Martedì pomeriggio diversi manifestanti sono stati arrestati in tutta la città

Dopo giorni di disordini a Los Angeles, martedì 10 giugno le truppe della Guardia Nazionale hanno iniziato a proteggere gli agenti dell’immigrazione durante gli arresti effettuati nella città californiana, ampliando così i loro compiti che erano stati limitati alla protezione delle proprietà federali.

Le truppe della Guardia Nazionale sono state inviate dal presidente Donald Trump in seguito alle proteste per i raid contro gli immigrati. Il comandante del Corpo dei Marines ha dichiarato che 700 marines sono arrivati nell’area di Los Angeles. Martedì pomeriggio diversi manifestanti sono stati arrestati in tutta la città.

