Tutti i militari sono gravemente feriti o malati

Un secondo gruppo di prigionieri di guerra ucraini è tornato a casa, nell’ambito di uno scambio con la Russia, negoziato durante l’ultimo round di colloqui di pace a Istanbul. Lo scambio è iniziato lunedì per i soldati di età compresa tra i 18 e i 25 anni, concentrandosi sui militari ucraini gravemente feriti e malati, ha dichiarato il presidente ucraino su Telegram. “Gli scambi devono continuare. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare e riportare a casa tutti coloro che sono in prigionia”, ha aggiunto Volodymyr Zelensky.

