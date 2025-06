Lo ha detto il ministro degli Esteri nel discorso che ha tenuto in apertura del secondo round di colloqui diretti fra Russia e Ucraina

Nell’incontro a Istanbul fra Russia e Ucraina si punta a continuare a valutare le condizioni e le prospettive dei due Paesi in merito a un cessate il fuoco, “allo stesso tempo miriamo a portare avanti il processo di scambio dei prigionieri di guerra con considerazioni di natura umanitaria e abbiamo inoltre in programma di discutere i preparativi necessari per l’incontro tra i leader”. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, nel discorso che ha tenuto in apertura del secondo round di colloqui diretti fra Russia e Ucraina a Istanbul, nel palazzo Ciragan. Lo riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu.

