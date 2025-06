Attacco con missili balistici e droni. Ieri lo scambio di prigionieri

Attacco russo nella notte su Kiev e Odessa. La capitale ucraina è stata colpita con missili balistici e droni a partire da mezzanotte, nel distretto di Obolon e in altri quartieri della città. Il bilancio è di quattro feriti, ha fatto sapere il sindaco di Kiev Vitali Klitschko che su Telegram ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Nel distretto di Solomyanskyi è scoppiato un incendio in un edificio a più piani. A Odessa l’attacco con droni ha causato un morto e quattro feriti, oltre a danni a un ospedale neonatale e a diverse infrastrutture civili, riporta The Kyiv Indipendent.

Il presidente ucraino ha chiesto che “la risposta” agli attacchi russi “non sia il silenzio del mondo, ma un’azione concreta” e ha chiamato in causa gli Usa, dicendo che hanno “il potere di costringere la Russia alla pace”, e “l’Europa“, dicendo che “non ha altra alternativa a essere forte”. Zelensky, in un post pubblicato su X dopo il nuovo round di raid russi della notte sull’Ucraina, che ha definito “uno dei più grandi attacchi contro Kiev”, che ha colpito “anche Odessa, la regione di Dnipro e quella di Chernihiv”, ha chiesto “un’azione da parte di tutti coloro che in tutto il mondo hanno chiesto la diplomazia e la fine della guerra e che la Russia ha ignorato”. “È necessario esercitare una forte pressione per il bene della pace”, ha ribadito.

“I missili russi e gli attacchi Shahed soffocano gli sforzi degli Stati Uniti e di altri Paesi in tutto il mondo per costringere la Russia alla pace. Per l’ennesima notte, invece di un cessate il fuoco, ci sono stati attacchi massicci con droni Shahed, missili da crociera e balistici”, ha scritto Zelensky, riferendo che “in totale la Russia ha utilizzato 315 droni nell’attacco, di cui 250 Shahed, e 7 missili, 2 dei quali balistici di fabbricazione nordcoreana”.

“Sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture urbane. A Odessa, persino un ospedale maternità è diventato un obiettivo russo. Tredici persone sono rimaste ferite. Purtroppo ci sono anche delle vittime”, ha proseguito il presidente dell’Ucraina, che ha poi avanzato la sua richiesta: “È fondamentale che la risposta a questo e ad altri attacchi simili da parte della Russia non sia il silenzio del mondo, ma un’azione concreta”.

“Un’azione da parte dell’America, che ha il potere di costringere la Russia alla pace. Un’azione da parte dell’Europa, che non ha altra alternativa che essere forte. Un’azione da parte di tutti coloro che in tutto il mondo hanno chiesto la diplomazia e la fine della guerra e che la Russia ha ignorato. È necessario esercitare una forte pressione per il bene della pace”.

Russian missile and Shahed strikes drown out the efforts of the United States and others around the world to force Russia into peace. For yet another night, instead of a ceasefire, there were massive strikes with Shahed drones, cruise and ballistic missiles. Today was one of the… pic.twitter.com/t3uEzzoCsL

Intanto lunedì c’è stata la prima fase di scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, decisa durante il secondo round di colloqui a Istanbul il 2 giugno. “La nostra gente è a casa. Gli ucraini stanno tornando a casa dopo la prigionia in Russia. Oggi è iniziato uno scambio che proseguirà in più fasi nei prossimi giorni”, ha scritto in un post su X Volodymyr Zelensky, spiegando che “fra le persone che stiamo riportando a casa ci sono i feriti, i feriti gravi e i giovani sotto i 25 anni“. “Il processo è piuttosto complesso, con molti dettagli delicati, e i negoziati continuano praticamente ogni giorno”, ha precisato.

Today, the first stage of the prisoner exchange agreed in Istanbul has begun. More stages will follow — at least, that’s what was discussed with the Russian side. I thank everyone making it happen.

I also held a meeting on June’s international agenda: no meeting should be… pic.twitter.com/mfdQ3oRILR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2025