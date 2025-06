Karen Bass critica il dispiegamento delle truppe e dei Marines per le proteste contro l'immigrazione

Il presidente Donald Trump ha autorizzato l’invio di altri 2.000 membri della Guardia Nazionale per rispondere alle proteste contro l’immigrazione a Los Angeles, secondo quanto riferito dal portavoce capo del Pentagono. L’ultimo ordine porta il numero totale dei membri della Guardia Nazionale mobilitati a livello federale per le proteste a oltre 4.100. La notizia arriva poche ore dopo che il Pentagono ha inviato circa 700 marines alle proteste per collaborare con le forze dell’ordine locali. Il sindaco Karen Bass ha criticato il dispiegamento delle truppe della Guardia Nazionale e dei Marines come un “tentativo deliberato” da parte dell’amministrazione Trump di “creare disordine e caos nella città”. “Mi sento come se fossimo parte di un esperimento a cui non abbiamo chiesto di partecipare”, ha detto Bass che ha concluso la conferenza stampa con un appello al governo federale: “Fermate i raid”.

