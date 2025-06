Il leader della California ha fatto sapere che il presidente americano ha inviato altri 2000 soldati della Guardia Nazionale

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato di essere stato informato che Donald Trump sta inviando altri 2000 soldati della Guardia Nazionale a Los Angeles, in seguito agli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti.

I was just informed Trump is deploying another 2,000 Guard troops to L.A.

The first 2,000? Given no food or water. Only approx. 300 are deployed — the rest are sitting, unused, in federal buildings without orders.

This isn’t about public safety. It’s about stroking a dangerous…

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025