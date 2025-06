Il divieto voluto da Donald Trump riguardante 12 paesi è entrato in vigore

Sebbene gli haitiani siano preoccupati per il divieto di viaggio negli Stati Uniti, entrato in vigore in queste ore, non si è registrata una corsa significativa verso gli Usa. L’aeroporto di Cap-Haitien, situato nel nord di Haiti, era affollato, come di consueto. I viaggiatori presenti all’aeroporto domenica erano in possesso di visti e rassicurati dall’annuncio del Dipartimento di Stato americano di venerdì, secondo cui “le ambasciate e i consolati americani all’estero hanno ricevuto istruzioni di non revocare i visti già rilasciati”. Il nuovo divieto di viaggio del presidente Donald Trump, entrato in vigore alle 00:01 di lunedì, respingerà le future richieste di visto provenienti da 12 paesi, principalmente africani e mediorientali, a partire dalla prossima settimana. Il nuovo divieto include Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.

