Il politico, candidato alle presidenziali in Colombia, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco durante un comizio a Bogotà: ora è gravissimo in ospedale

I sostenitori del senatore conservatore colombiano Miguel Uribe Turbay, ferito con colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà, hanno organizzato una veglia fuori dalla clinica Fundación Santa Fe. L’ospedale ha comunicato che il senatore era in condizioni stabili dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono state descritte come “estremamente gravi” e la prognosi è riservata. Gli ex presidenti Álvaro Uribe e César Gaviria hanno visitato la clinica insieme a senatori, consiglieri comunali e altri politici, tra cui l’ex senatrice Ingrid Betancourt.

L’aggressione è avvenuta in un parco nel quartiere Fontibon di Bogotà, quando alcuni assalitori armati hanno sparato al senatore alle spalle. Per l’attentato è stato fermato un quindicenne. Uribe Turbay è l’erede politico di suo nonno, l’ex presidente Julio César Turbay, in carica dal 1978 al 1982. Sua madre, Diana Turbay, era una giornalista rapita e uccisa nel 1991.

