L'attentato è avvenuto in un parco nel quartiere di Fontibon, a Bogotà

Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno, è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Il suo partito, il conservatore Centro Democratico, ha rilasciato una dichiarazione definendo l’attentato “un atto di violenza inaccettabile”. Secondo quanto riferito dal partito, l’attentato è avvenuto in un parco nel quartiere di Fontibon, nella capitale del Paese, quando alcuni assalitori armati gli hanno sparato alle spalle.

Le immagini che circolano sui social media mostrano Uribe, 39 anni, non parente dell’ex presidente del Paese, coperto di sangue e tenuto in braccio da diverse persone. Un rapporto medico dell’ospedale della Fondazione Santa Fe ha dichiarato che il senatore è stato ricoverato in condizioni critiche e sta subendo una “procedura neurochirurgica e vascolare periferica”. “Miguel sta lottando per la sua vita”, ha scritto la moglie, María Claudia Tarazona, sull’account X del senatore, esortando i colombiani a pregare per lui.

Soy Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel. Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel. Pongo mi Fe en Dios 🙏🏼 — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) June 8, 2025

Colombia, arrestato un ragazzo di 15 anni

L’Ufficio del Procuratore Generale, che sta indagando sulla sparatoria, ha dichiarato che il senatore Uribe avrebbe riportato due ferite da arma da fuoco nell’attacco, che ha coinvolto e ferito altre due persone. Una persona, un ragazzo di 15 anni, è stata arrestata sulla scena in possesso di un’arma da fuoco. Il governo colombiano ha promesso una ricompensa per la cattura di tutti i responsabili.” Rispettare la vita, questa è la linea rossa”, ha commentato il presidente Gustavo Petro in un messaggio postato sul suo account X. Poco dopo aver pubblicato il messaggio, Petro ha annullato un viaggio programmato in Francia “a causa della gravità degli eventi”. Petro ha promesso “completa trasparenza” nelle indagini e di trovare i mandanti dell’attacco. Ha inoltre promesso un’indagine su eventuali mancanze da parte delle guardie del corpo del senatore.

