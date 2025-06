Per l'occasione è stato creato anche un gigantesco temperamatite

Più di 1.000 persone si sono riunite in un pittoresco quartiere di Minneapolis per un rituale annuale: l’affilatura di una gigantesca matita n. 2. La matita, alta 6 metri, è stata scolpita da una quercia mastodontica nella casa di John e Amy Higgins.

L’amato albero era stato danneggiato da una tempesta alcuni anni fa, quando venti violenti ne avevano spezzato la chioma. I vicini ne avevano pianto la perdita. Ma la coppia non lo ha visto come una perdita, bensì come un’opportunità per dare nuova vita all’albero.

La cerimonia di affilatura sul prato davanti alla loro casa si è trasformata in uno spettacolo comunitario che attira centinaia di persone nel quartiere. Alcuni si travestono da matite o gomme. Per mantenere la punta affilata, trasportano un gigantesco temperamatite fatto su misura sull’impalcatura eretta per l’evento.

Ogni anno la temperano e diventa un po’ più corta. Ogni anno ne tolgono da 8 a 25 centimetri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata