Le immagini stanno facendo il giro dei social: il politico lotta per la vita

Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno, è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali.

Il suo partito, il conservatore Centro Democratico, ha rilasciato una dichiarazione definendo l’attentato “un atto di violenza inaccettabile”. Secondo quanto riferito dal partito, l’attentato è avvenuto in un parco nel quartiere di Fontibon, nella capitale del Paese, quando alcuni assalitori armati gli hanno sparato alle spalle.

Nelle immagini sui social il momento dell’attentato. Un rapporto medico dell’ospedale della Fondazione Santa Fe ha dichiarato che il senatore è stato ricoverato in condizioni critiche e sta subendo una “procedura neurochirurgica e vascolare periferica”. “Miguel sta lottando per la sua vita”, ha scritto la moglie, María Claudia Tarazona, sull’account X del senatore, esortando i colombiani a pregare per lui.

