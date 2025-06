Il candidato alle presidenziali ferito a colpi di pistola durante un comizio a Bogotà

Sgomento in Colombia per l’attentato che ha colpito il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno. Uribe Turbay è stato ferito a colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella capitale Bogotà. “Vogliamo, prima di tutto, garantire la totale trasparenza dello Stato nella sua giurisdizione per indagare e rintracciare i mandanti del tentato omicidio. Finora, il dottor Miguel Uribe… Turbay è vivo, e quindi tutte le attività odierne sono principalmente concentrate sul mantenerlo in vita”, ha detto il presidente colombiano Gustavo Petro.

