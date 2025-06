Il senatore conservatore colpito da tre proiettili è in gravi condizioni

Migliaia di colombiani sono scesi in piazza domenica a Bogotà, all’indomani dell’attentato contro il senatore conservatore Miguel Uribe Turbay, candidato alle elezioni presidenziali del Paese il prossimo anno. Uribe Turbay è stato colpito da tre proiettili, di cui due alla testa e uno al ginocchio durante un comizio elettorale a Bogotà sabato. Come riferito dalla moglie Maria Claudia Tarazona Uribe è in “condizioni critiche” e “lotta per la sua vita”. I sostenitori scesi in piazza hanno sventolato bandiere colombiane mentre marciavano al grido di “Forza Miguel”. Il suo partito conservatore, il Centro Democratico, ha rilasciato una dichiarazione definendo l’accaduto “un atto di violenza inaccettabile”. L’aggressione è avvenuta in un parco nel quartiere di Fontibon.

