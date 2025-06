Persone in coda per ore sotto il sole cocente: la carestia sta diventando insostenibile

Sabato 7 giugno, secondo giorno dell’Eid al-Adha, palestinesi disperati hanno fatto la fila per ricevere cibo in una mensa per i poveri a Gaza. Centinaia di uomini, donne e bambini hanno atteso sotto il sole cocente per ricevere la distribuzione gratuita.

Per molti sarà l’unico pasto da condividere con le loro famiglie durante l’importante festività religiosa. I palestinesi sono sempre più alla disperata ricerca di cibo, poiché quasi tre mesi di chiusura dei confini da parte di Israele hanno portato la Striscia di Gaza sull’orlo della carestia. Farida al-Sayed, sfollata da Jabaliya, ha detto di aver atteso un’ora e mezza per ottenere del cibo per sei persone. “Mi sento come se avessi un colpo di sole e ho bisogno di aiuto. Avevo solo lenticchie e le ho finite”.

Dopo aver bloccato per più di due mesi l’ingresso di cibo e aiuti a Gaza, alcune settimane fa Israele ha iniziato a consentire l’ingresso di piccole quantità di rifornimenti destinati all’ONU. Tuttavia, l’ONU afferma di non essere riuscita a distribuire gran parte degli aiuti a causa delle restrizioni imposte dall’esercito israeliano alla circolazione e perché le strade designate dall’esercito per i propri camion sono pericolose e vulnerabili ai saccheggiatori.

