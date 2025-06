Foto di polizia tedesca dall'archivio

L'uomo alla guida è stato fermato dalla polizia

Diversi feriti a Passau, in Baviera, dopo che una Mercedes alla guida della quale c’era un 48enne ha investito una folla di persone vicino alla stazione centrale della cittadina. L’uomo è stato fermato dalla polizia. Lo riferisce il giornale locale Passauer Neue Presse (Pnp), aggiungendo che tra i feriti ci sono la moglie e la figlia del conducente, rispettivamente di 38 e 5 anni. Pnp riferisce di 5 ricoverati, mentre la Bild riporta che al momento i soccorritori riferiscono di 3 feriti gravi.

Secondo la polizia, potrebbe esserci stata una disputa per l’affidamento dei figli, ma non è ancora chiaro se il conducente abbia investito il gruppo intenzionalmente: “Al momento non si può escludere che l’uomo abbia guidato il veicolo intenzionalmente contro il gruppo di persone”, ha dichiarato la polizia a Passauer Neue Presse. La polizia ha chiesto ai passanti che abbiano assistito all’accaduto e abbiano informazioni utili di mettersi in contatto con le autorità.

