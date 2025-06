Sono 20 invece le persone ferite. Ieri Merz da Trump, pressing sul leader americano per aumentare la pressione su Putin

Nuova grande ondata di attacchi russi sull’Ucraina nella notte tra giovedì e venerdì. Colpite varie regioni tra cui la capitale Kiev, in cui sono morte almeno 4 persone e 20 sono rimaste ferite. Sul fronte diplomatico, invece, continua a muoversi poco. Ieri, giovedì, il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato alla Casa Bianca da Donald Trump, e ha fatto pressing sul presidente Usa affinché aumenti la pressione sul leader russo Vladimir Putin affinché quest’ultimo si sieda al tavolo dei negoziati. Da parte sua, però, Trump si è detto scettico sulla possibilità che Mosca e Kiev riescano a trovare un accordo. Ecco tutte le notizie dalla guerra Russia-Ucraina di oggi, 6 giugno.

Zelensky: “Chi non fa pressioni per la fine della guerra è complice”

“Abbiamo fatto molto insieme al resto del mondo per consentire all’Ucraina di difendersi. Ma ora è proprio il momento in cui l’America, l’Europa e tutti nel mondo possono fermare insieme questa guerra esercitando pressioni sulla Russia. Chi non esercita pressioni e concede alla guerra più tempo per fare altre vittime è complice e responsabile. Dobbiamo agire con decisione“. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condannando gli ultimi attacchi russi. “La Russia non cambia le sue abitudini: un altro attacco massiccio contro le città e la vita quotidiana. Hanno preso di mira quasi tutta l’Ucraina: le regioni di Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy e Chernihiv. Alcuni missili e droni sono stati abbattuti“, ma “non tutti sono stati intercettati”, ha scritto Zelensky su X, porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime.

“In totale, nell’attacco di oggi sono stati utilizzati oltre 400 droni e più di 40 missili, compresi missili balistici. 49 persone sono rimaste ferite. Purtroppo il numero potrebbe aumentare: molte persone stanno chiedendo aiuto. Al momento sono stati confermati 3 morti, tutti dipendenti del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina. Le mie sincere condoglianze alle loro famiglie. Tutti i servizi necessari sono ora sul posto per rimuovere le macerie e condurre le operazioni di soccorso”, ha aggiunto Zelensky. “La Russia deve essere ritenuta responsabile di questo”, ha concluso.

Salgono a 4 i morti dell’attacco russo sulla capitale ucraina

Salgono a quattro i morti accertati dell’attacco russo che ha colpito con una serie di droni la capitale ucraina a partire dalla notte. Lo fa sapere via social il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.”Quattro persone sono già morte nella capitale – scrive su Telegram il primo cittadino, che nella notte ha dato una serie di aggiornamenti sulla situazione – Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso in diverse località”. Dureranno l’intera giornata i lavori di ripristino dei binari della metropolitana e altre infrastrutture danneggiate dall’attacco.

A seguito di un attacco russo su Kiev, nella notte 20 persone sono rimaste ferite e una è morta. La notizia è stata riportata su Telegram dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko.”Una persona è morta nella capitale a seguito dell’attacco nemico. Secondo le ultime informazioni fornite dai medici, 20 persone sono rimaste ferite. Sedici di loro sono state ricoverate in ospedale“, si legge nel messaggio che viene riportato anche dall’agenzia Ukrinform. In precedenza, il sindaco aveva riferito che erano scoppiati incendi in diversi quartieri di Kiev a causa della caduta di detriti di droni nemici. Le forze russe avrebbero preso di mira infrastrutture residenziali nella capitale, nonché un istituto scolastico.

In raid russo morta famiglia del capo dei vigili del fuoco di Pryluky

Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Pryluky, nella regione di Chernihiv in Ucraina. Secondo le autorità locali, citate da Rbc-Ukraine, i droni hanno colpito aree residenziali. Uno dei droni ha colpito l’abitazione del capo dei vigili del fuoco di Pryluky. La sua famiglia è morta nell’attacco: la moglie, la figlia, che era un’agente di polizia, e il nipotino di un anno.

Esplosioni vicino ad aeroporto Brjansk in Russia

I residenti di Brjansk, in Russia, hanno segnalato una serie di potenti esplosioni nella serata di giovedì, oltre a un incendio nella zona dell’aeroporto locale. Lo riporta Rbc-Ukraine.

Droni russi su Kiev, difese aeree in funzione

Esplosioni si sono udite a Kiev in Ucraina, sotto attacco da parte dei droni ‘Shahed’. Nella città sono in azione le forze di difesa aerea. Lo riferisce Rbc-Ukraine, citando il canale Telegram delle Forze aeree ucraine. “Droni nemici si avvicinano alla capitale da diverse direzioni e si trovano nello spazio aereo cittadino. Esplosioni in varie zone di Kiev. Le forze di difesa aerea sono operative”, ha dichiarato il capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko, aggiungendo che esiste una possibile minaccia di utilizzo di armi missilistiche da parte dei russi. Secondo i dati delle Forze aeree ucraine, diversi ‘Shahed’ sono stati rilevati sopra Kiev, provenienti da nord e sud.

Merz: “Chiediamo a Usa di seguire Ue su sanzioni a Russia”

L’Unione europea sta “preparando il diciottesimo pacchetto di sanzioni” contro la Russia e “chiediamo agli americani di fare altrettanto“. Lo ha detto il cancelliere tedesco Fredrich Merz, intervistato da Jack Tapper sulla Cnn.

