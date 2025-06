Almeno cinque persone sono morte, tra cui un bambino di un anno. Decine i feriti

I colloqui tenuti a Istanbul dalle delegazioni di Ucraina e Russia al momento non hanno sortito frutti. Continuano, infatti, gli attacchi di Mosca: almeno cinque persone, tra cui un bambino di un anno, sono state uccise in un attacco di droni nella città di Pryluky, nella regione di Chernihiv, durante la notte. Sei i feriti, ricoverati in ospedale. Altre 17 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni russi a Kharkiv nelle prime ore di giovedì, tra cui bambini, una donna incinta e una donna di 93 anni. Volodymyr Zelensky ha parlato dopo le offensive affermando che “la guerra può finire solo con la forza”.

La Russia risponderà all’attacco di Kiev ai suoi aeroporti “in modo e quando i nostri militari lo riterranno opportuno”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass.

“Ieri sera, la Russia ha colpito Pryluky, nella regione di Cernihiv, con sei droni d’attacco. Un’operazione di Purtroppo, ci sono stati feriti e vittime. Uno dei soccorritori è arrivato per gestire le conseguenze proprio a casa sua: si è scoperto che un drone aveva colpito proprio la sua casa. Tragicamente, sua moglie, sua figlia e il nipotino di un anno sono rimasti uccisi. E questo è già il 632° bambino perso dall’inizio della guerra su vasta scala”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelenksy.

“La Russia cerca costantemente di guadagnare tempo per continuare le sue uccisioni. Quando non sente abbastanza forti la condanna e la pressione del mondo, uccide di nuovo. Terroristi russi che uccidono la nostra gente ogni notte. Questo è un ulteriore motivo per imporre sanzioni massime e fare pressione congiuntamente. Ci aspettiamo un’azione dagli Stati Uniti, dall’Europa e da chiunque nel mondo possa realmente contribuire a cambiare queste terribili circostanze. La forza conta, e la guerra può finire solo con la forza“, ha aggiunto. “Mosca deve essere pressata con tutti i mezzi disponibili e gradualmente privata della sua capacità di continuare questa aggressione”.

Last night, Russia struck Pryluky in the Chernihiv region with six attack drones. A rescue operation continued throughout the night. Unfortunately, there have been injuries and fatalities. One of the rescuers arrived to deal with the aftermath right at his own home — it turned… pic.twitter.com/5B0WhRwenr

