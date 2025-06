L'accusatrice principale è la cantante R&B Casandra “Cassie” Ventura

Un’altra ex fidanzata che sostiene di aver subito abusi da parte di Sean “Diddy” Combs ha testimoniato giovedì al processo per traffico sessuale contro il magnate dell’hip-hop. La donna, che usa lo pseudonimo “Jane”, è tra i numerosi testimoni che accusano Combs di violenza nei loro confronti, tra cui la sua ex fidanzata, la cantante R&B Casandra “Cassie” Ventura.

Cassie ha testimoniato che Combs l’ha aggredita numerose volte e le ha fatto subire centinaia di incontri con prostitute maschi chiamati “freak-offs”, che lui avrebbe guardato e filmato. Combs, 55 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse. Se condannato, rischia da 15 anni all’ergastolo. Jane ha testimoniato di aver detto ripetutamente a Combs, di persona e per iscritto, che non voleva continuare ad avere quei “freak-off” con altri uomini. Ma Combs continuava a spingerla a farlo e lei si sentiva “obbligata” ad accettare, ha detto. Lui controllava anche altri aspetti della sua vita, ha detto, compreso il pagamento dell’affitto della sua casa.

Chi è la nuova accusatrice di Sean ‘Diddy’ Combs

Madre single, Jane ha raccontato di aver conosciuto Combs durante un “viaggio tra ragazze” a Miami nel 2020 con un’amica che all’epoca usciva con lui. Jane ha detto di averlo frequentato dal 2021 al 2024 in quella che all’inizio era una relazione amorevole e appassionata. La descrizione di Jane delle sue “notti in hotel” con Combs e i prostituti maschi era molto simile alla testimonianza di Cassie all’inizio del processo. A volte, le donne dicevano che cercavano di accelerare le cose in modo che gli incontri finissero prima. Jane ha detto che stava frequentando Combs al momento del suo arresto lo scorso settembre.

La testimonianza shock di Bryana ‘Bana’ Bongolan contro Sean ‘Diddy’ Combs

Il giudice ha affermato che Combs annuiva mentre la sua difesa controinterrogava Bryana “Bana” Bongolan, una grafica che ha intentato una causa contro Combs (le immagini si riferiscono a lei). La donna ha testimoniato il giorno precedente che Combs l’aveva fatta penzolare dal balcone di un grattacielo di Los Angeles per 10-15 secondi. Ha affermato che l’episodio del 2016 l’ha traumatizzata e le ha causato incubi ricorrenti. Per un certo periodo dopo l’accaduto, ha detto di essersi svegliata urlando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata