I cittadini degli Stati indicati dal presidente americano non potranno più entrare negli Stati Uniti

Donald Trump ha annunciato che i cittadini di 12 paesi non potranno più visitare gli Stati Uniti e che quelli di altri sette saranno soggetti a restrizioni. Il nuovo divieto include Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Ci saranno restrizioni più severe per i visitatori provenienti da Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Il ministro dell’Interno del paese caraibico, Diosdado Cabello, ha affermato che trovarsi negli Stati Uniti è un “grande rischio” e ha definito ‘sciocchi’ tutti coloro che viaggiano verso il Paese. Il divieto entrerà in vigore lunedì alle 00:01.

