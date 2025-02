Tre autobus vuoti sono esplosi in un sobborgo di Tel Aviv e la polizia sta indagando per terrorismo. Non ci sarebbero vittime

Israele ha accolto i primi quattro corpi senza vita che Hamas ha consegnato dall’inizio della guerra, nell’ambito dell’intesa sulla tregua: i piccoli gemelli Bibas, diventati i simboli nazionali di questo calvario, e l’86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. L’altro corpo non sarebbe, invece, quello della madre dei due bimbi, come era stato annunciato da Hamas. L’Idf ha precisato che il Dna non corrisponde a quello di nessun ostaggio ancora a Gaza. Il movimento islamista, che ha esposto le bare degli ostaggi morti, ha fatto sapere di essere disposto a consegnare tutti gli altri in una sola volta se il cessate il fuoco venisse consolidato.

Tre autobus vuoti sono esplosi nel sobborgo Bat Yam di Tel Aviv e la polizia, che ha scoperto altri due ordigni inesplosi, sta indagando per terrorismo. Non ci sarebbero vittime.

Idf: “Su corpo Shiri violazione grave, Hamas lo restituisca”

Il fatto che Hamas abbia consegnato una salma che non è quella della donna ostaggio Shiri Bibas, come da accordi, “è una violazione della massima gravità da parte dell’organizzazione terroristica di Hamas, che è obbligata dall’accordo a restituire quattro ostaggi deceduti”. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano (Idf) in un comunicato. “Chiediamo che Hamas restituisca Shiri a casa insieme a tutti i nostri ostaggi”, si legge nella nota.

Netanyahu: “Crudele violazione accordo su corpo Shiri Bibas”

“Lo Stato di Israele china il capo davanti a due bambini piccoli, teneri neonati, fratelli: Ariel e Kfir Bibas, che la loro memoria sia benedetta, e a Oded Lifshitz, che la sua memoria sia benedetta, uno dei fondatori del Kibbutz Nir Oz. Tutti e tre furono assassinati con estrema crudeltà mentre erano prigionieri di Hamas nelle prime settimane di guerra”. È quanto afferma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio pubblicato su X. “La crudeltà dei mostri di Hamas non conosce limiti“, aggiunge Netanyahu, “non solo hanno rapito il padre, Jordan Bibas, ma anche la giovane madre, Shiri, e i loro due bambini piccoli. Con un cinismo indescrivibile, non hanno restituito Shiri ai suoi bambini, i piccoli angeli, e hanno messo il corpo di una donna di Gaza in una bara”. “Agiremo con determinazione per riportare a casa Shiri insieme a tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti, e per garantire che Hamas paghi l’intero prezzo per questa crudele e feroce violazione dell’accordo“, ha detto ancora.

Bimbi Bibas uccisi a Gaza dai loro rapitori

I due bambini tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza, Ariel e Kfir Bibas, i cui corpi sono stati riconsegnati a Israele, sono stati uccisi dai loro rapitori. Lo ha dichiarato l’Idf.Secondo la valutazione di funzionari professionisti e “sulla base delle informazioni di intelligence a nostra disposizione e dei risultati forensi del processo di identificazione, Ariel e Kfir Bibas sono stati brutalmente assassinati da terroristi mentre erano prigionieri nel novembre 2023”, ha affermato l’esercito. Secondo il patologo militare, Ariel e Kfir sono stati uccisi un mese dopo essere stati presi in ostaggio insieme alla madre. Hamas aveva dichiarato che i Bibas erano morti nei bombardamenti di Israele su Gaza.

Identificati corpi dei bimbi Bibas ma terzo non è la madre

L’esercito israeliano ha informato la famiglia Bibas che i corpi dei piccoli Ariel e Kfir Bibas sono stati identificati dopo che i loro resti sono stati consegnati a Israele da Hamas. Tuttavia, afferma l’Idf, il terzo corpo all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv non è quello della madre, Shiri Bibas. Gli specialisti non sono stati in grado di identificare il corpo. Lo riporta Times of Israel.

Netanyahu: “Operazione su vasta scala in Cisgiordania contro terroristi”

In seguito al tentativo di attentati agli autobus, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf di avviare un’operazione su vasta scala in Cisgiordania contro i centri terroristici. Lo ha riferito l’ufficio del premier. Netanyahu ha inoltre ordinato alla polizia e allo Shin Bet di “intensificare le attività preventive” nelle città israeliane per impedire ulteriori attacchi. Le decisioni sono state prese dopo un incontro con il ministro della Difesa Israel Katz, il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi, il capo dello Shin Bet Ronen Bar e il capo della polizia Daniel Levy.

