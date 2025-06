Secondo l'intelligence di Kiev, la pianificazione dell'attacco è iniziata un anno e mezzo fa

Più di 40 bombardieri russi colpiti e distrutti da droni ucraino. Questo filmato pubblicato dal servizio di sicurezza di Kiev mostra in azione “Ragnatela“, nome dell’operazione ucraina su larga scala che ha colpito diversi aeroporti in tutta la Russia distruggendo velivoli militari dal valore di miliardi con droni molto meno avanzati. Le immagini girate da un aereo da ricognizione ucraino mostrano l’aeroporto russo di Belaya, situato nella Siberia sudorientale a circa 5.500 km a est della linea del fronte, in fiamme. Secondo l’intelligence ucraina, la pianificazione dell’attacco è iniziata un anno e mezzo fa. I droni erano “nascosti in casse caricate su camion”. Al momento giusto, “si sono aperti e sono decollati per colpire i bombardieri russi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata