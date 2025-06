Il presidente Zelensky: "A Istanbul parteciperemo ai colloqui con Mosca". Crollano due ponti ferroviari russi. Il Cremlino: "È terrorismo"

Guerra Ucraina-Russia. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che lunedì 2 giugno una delegazione di Kiev parteciperà a Istanbul al secondo round di colloqui con la Russia. Ma a pochi giorni dall’incontro sale la tensione. L’intelligence ucraina ha distrutto 40 bombardieri russi e nella notte alcune esplosioni hanno fatto crollare i ponti nelle regioni russe di Bryansk (7 morti nel deragliamento di un treno passeggeri) e Kursk (a Zheleznogors preso di mira un ponte ferroviario e una locomotiva di un treno merci è precipitata sulla strada sottostante). La Russia ha aperto un’indagine per terrorismo. ha annunciato che lunedì 2 giugno una delegazione di Kiev parteciperà a Istanbul al secondo round di colloqui con la Russia. Ma a pochi giorni dall’incontro sale la tensione. L’intelligence ucraina ha distrutto 40 bombardieri russi e nella notte alcune esplosioni hanno fatto crollare i ponti nelle regioni russe di(7 morti nel deragliamento di un treno passeggeri) e(apreso di mira un ponte ferroviario e una locomotiva di un treno merci è precipitata sulla strada sottostante). La Russia ha aperto un’indagine per terrorismo.

Zelensky: “Solo leader possono risolvere questioni chiave per pace”

Negli incontri in vista dei colloqui di Istanbul sono state definite le condizioni di Kiev per la pace ma “solo i leader possono risolvere le questioni chiave“. Lo precisa dal suo profilo Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky elencando le condizioni di Kiev: “Il primo è un cessate il fuoco completo e incondizionato. Il secondo è il rilascio dei prigionieri. Il terzo è il ritorno dei bambini rapiti”. “Per stabilire una pace affidabile e duratura e garantire la sicurezza, dobbiamo preparare un incontro al massimo livello. Solo i leader possono risolvere le questioni chiave”, ha ribadito Zelensky

Zelensky: “Domani nostra delegazione a Istanbul guidata da Umerov”

“Ho ascoltato i rapporti del Ministro della Difesa ucraino, del Ministro degli Affari Esteri, dello Stato Maggiore, dell’intelligence e dei Servizi di Sicurezza ucraini. La nostra difesa, le nostre azioni attive e la nostra diplomazia. Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere la nostra indipendenza, il nostro Stato e il nostro popolo. Ho definito i compiti per il prossimo futuro. Ho anche definito le posizioni prima dell’incontro di lunedì a Istanbul. La nostra delegazione di lunedì sarà guidata da Rustem Umerov“. Lo chiarisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal suo profilo Telegram.

Duma non esclude ipotesi sabotatori ucraini per esplosione ponte

Il presidente del Comitato di difesa della Duma di Stato, Andrei Kartapolov, in un commento a RIA Novosti, non ha escluso che l’esplosione del ponte nella regione di Bryan possa essere stata effettuata da sabotatori ucraini con l’obiettivo di interrompere o complicare il più possibile i negoziati a Istanbul.Sono due i ponti crollati in Russia a causa di esplosioni. Gli investigatori russi hanno dichiarato che delle “esplosioni” hanno causato il crollo di due ponti nelle regioni di confine di Kursk e Bryansk durante la notte, facendo deragliare i treni, uccidendo almeno sette persone e ferendone decine.

2 ponti crollati per esplosioni, indagini per terrorismo

Sono due i ponti crollati in Russia a causa di esplosioni. Lo riferisce il Guardian. Gli investigatori russi hanno dichiarato che delle “esplosioni” hanno causato il crollo di due ponti nelle regioni di confine di Kursk e Bryansk durante la notte, facendo deragliare i treni, uccidendo almeno sette persone e ferendone decine. A Bryansk, al confine con l’Ucraina, un ponte stradale è crollato su una linea ferroviaria nella tarda serata di sabato, facendo deragliare un treno passeggeri diretto a Mosca e uccidendo almeno sette persone. Anche un ponte ferroviario nella vicina Kursk è crollato durante la notte, facendo deragliare un treno merci e ferendo il macchinista, hanno riferito le autorità. I media statali hanno affermato che gli investigatori russi stanno indagando sulle esplosioni sui ponti come “atti di terrorismo”.

Ponte crollato su treno, almeno 7 morti

Almeno 7 persone sono morte nel crollo di un ponte che ha provocato il deragliamento di un treno passeggeri in Russia. Trenta i feriti.E’ accaduto nella Russia occidentale dopo il crollo di un ponte a causa di quella che le autorità locali hanno descritto come “interferenza illegale”. Il ponte nella regione russa di Bryansk, al confine con l’Ucraina, è stato danneggiato “a causa di un’interferenza illegale nelle operazioni di trasporto”, ha dichiarato le Ferrovie di Mosca in un comunicato, senza fornire ulteriori dettagli.

