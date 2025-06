Videomessaggio alle famiglie dei tre soldati israeliani uccisi nel nord della Striscia

In un videomessaggio alle famiglie dei tre soldati israeliani uccisi lunedì da una bomba piazzata sul ciglio della strada a Jabalia nel nord della Striscia di Gaza, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che i militari “non sono caduti invano” ma in una guerra “giusta” in cui “sconfiggeremo Hamas, libereremo tutti i nostri ostaggi e garantiremo che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele”. Il premier dello Stato ebraico ha aggiunto che l’Idf sta compiendo “attenti progressi per prevenire o ridurre il più possibile” ulteriori morti tra i soldati. “Il prezzo è alto“, ha aggiunto, promettendo però che Israele raggiungerà “gli obiettivi della guerra, tutti, senza eccezioni”.

