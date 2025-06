Il rituale di cinque giorni all'aperto in mezzo a folle immense

L’Hajj, il pellegrinaggio islamico annuale alla Mecca, è un obbligo irrinunciabile per i musulmani che sono fisicamente e finanziariamente in grado di compierlo. Si tratta di un viaggio profondamente spirituale, che i pellegrini sognano per anni, ma è anche fisicamente impegnativo ed emotivamente intenso. I pellegrini svolgono il rituale di cinque giorni all’aperto, spesso sotto un caldo torrido, in mezzo a folle immense. Molti camminano per oltre 25 chilometri in un solo giorno. Per assistere i milioni di pellegrini in arrivo quest’anno, l’Arabia Saudita ha potenziato i propri servizi sanitari e di emergenza. Per la prima volta vengono utilizzati droni per monitorare i movimenti della folla, per evitare la tragedia accaduta nell’estate del 2024 a causa del forte caldo.

