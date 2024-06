Le temperature hanno toccato picchi superiori ai 50 gradi. L'Egitto è la nazione che ha pagato il pegno più alto

Avrebbe superato quota 1000 il numero delle vittime nel corso del tradizionale pellegrinaggio Hajj a La Mecca. La causa è l’ondata di calore che ha colpito la città dove le temperature hanno toccato picchi superiori ai 50 gradi. Lo riporta il Daily Mail. Tra i nuovi decessi segnalati figurano 58 persone provenienti dall’Egitto, nazione che ha pagato il pegno più altro con oltre 600 cittadini morti. Un imam britannico ha descritto le scene come “strazianti” e ha affermato che è praticamente “impossibile” per i pellegrini camminare per le strade della città saudita.

