Alla manifestazione anche specializzandi e personale amministrativo dell'ospedale Garrahan

Medici, specializzandi e personale amministrativo dell’ospedale Garrahan, il principale centro pediatrico dell’Argentina, hanno protestato lunedì chiedendo aumenti salariali al governo del presidente Javier Milei. Nel frattempo, in un contesto di crescente malcontento tra gli operatori sanitari, un procuratore federale ha avviato un’indagine sul ministro della Salute per presunta gestione arbitraria dell’ospedale, considerato un centro di eccellenza per la cura del cancro. Il personale del Garrahan ha sottolineato il deterioramento delle condizioni di lavoro, segnalando quasi 200 dimissioni dovute ai bassi salari che non sono più sufficienti a coprire il costo della vita. I medici sono solo l’ultima categoria scesa in piazza per protestare contro i drastici tagli del governo Milei.

