La protesta del Conicet per i drastici tagli del governo di Buenos Aires

(LaPresse) A Buenos Aires, centinaia di scienziati vestiti come i personaggi della serie Netflix “The Eternaut” hanno sfilato per protestare contro i severi tagli al bilancio nel settore scientifico del governo Milei. Gli scienziati del Conicet, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, affermano che gli investimenti nella scienza e nella tecnologia sono crollati a livelli senza precedenti.“Non c’è futuro senza scienza”, si leggeva su alcuni cartelloni mentre i manifestanti salivano sulla metropolitana. I dati raccolti dal gruppo Epc, che monitora il sistema scientifico nazionale, la scienza e la tecnologia, indicano che sotto l’amministrazione Milei il bilancio per la scienza e la tecnologia dovrebbe raggiungere un minimo storico. Il bilancio per la scienza e la tecnologia è diminuito dallo 0,3% del PIL nel 2023 allo 0,21% nel 2024 e dovrebbe raggiungere lo 0,15% nel 2025. Questa drastica riduzione ha portato al licenziamento di centinaia di scienziati dai centri di ricerca.

