L'offensiva è avvenuta nella regione russa di Irkutsk

Un attacco con droni ucraini ha distrutto più di 40 aerei russi, alla vigilia di un nuovo round di colloqui diretti tra Kiev e Mosca a Istanbul. Domenica pomeriggio sono stati colpiti 41 bombardieri di stanza in diversi aeroporti, tra cui la base aerea di Belaya nella regione russa di Irkutsk, a più di 4.000 chilometri dall’Ucraina. Un funzionario della sicurezza ucraino ha dichiarato all’Associated Press che l’operazione ha richiesto oltre un anno e mezzo di esecuzione ed è stata supervisionata personalmente dal presidente Volodymyr Zelensky. È la prima volta che un drone di Kiev viene avvistato nella regione, ha affermato il governatore locale Igor Kobzeva, sottolineando che non rappresentava una minaccia per i civili.

