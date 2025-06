I crolli causati da esplosioni

Alcune esplosioni hanno causato il crollo di due ponti e il deragliamento di due treni nella Russia occidentale durante la notte, hanno detto domenica i funzionari locali, senza specificare cosa abbia causato le esplosioni. In uno degli incidenti, sette persone sono rimaste uccise e decine ferite. Sabato il primo ponte, nella regione di Bryansk, al confine con l’Ucraina, è crollato sopra un treno passeggeri, provocando le vittime. Tra le vittime c’è anche il macchinista del treno, hanno riferito le ferrovie statali russe. Ore dopo, i funzionari hanno detto che un secondo treno è deragliato quando il ponte sottostante è crollato nella vicina regione di Kursk, che confina anche con l’Ucraina. Il comitato investigativo russo, la principale agenzia investigativa criminale del Paese, ha affermato in un comunicato che le esplosioni hanno causato il crollo dei due ponti, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Diverse ore dopo, ha modificato la dichiarazione, pubblicata sui social media, rimuovendo le parole “esplosioni” ma senza fornire alcuna spiegazione.

