In corsa l'europeista Trzaskowski e il nazionalista Nawrocki

Sono da poco aperte le urne in Polonia: i polacchi hanno iniziato a votare per il ballottaggio presidenziale decisivo che potrebbe gettare le basi per il futuro politico della nazione e le sue relazioni con l’Unione europea.

La competizione vede il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, una figura liberale pro-Ue, contro Karol Nawrocki, uno storico conservatore sostenuto dal partito di destra Diritto e Giustizia. L’esito determinerà se la Polonia continuerà lungo un percorso nazionalista o si orienterà in modo più deciso verso norme liberal-democratiche.

Con il presidente conservatore Andrzej Duda che completa il suo secondo e ultimo mandato, il nuovo presidente avrà un’influenza significativa sulla capacità del governo centrista del primo ministro Donald Tusk di realizzare la sua agenda centrista, dato il potere presidenziale di veto sulle leggi. Le votazioni sono iniziate alle 7 ora locale e si concluderanno alle 21, quando è previsto l’exit poll di Ipsos. I risultati finali saranno probabilmente annunciati lunedì.

