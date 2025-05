Attacchi in diverse regioni, almeno 10 vittime

In Ucraina una bambina di 9 anni è stata uccisa e un sedicenne è rimasto ferito nel distretto di Polohivskyi, nella regione di Zaporizhia, a seguito di un attacco missilistico russo. E’ quanto ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov in un post su Telegram, come riportato dal ‘The Kyiv independent’. “Una casa è stata distrutta. Diverse altre case, auto e annessi sono stati danneggiati dall’onda d’urto”, ha aggiunto. L’attacco è avvenuto nel villaggio di Dolynka. Proseguono dunque i combattimenti mentre si tenta di proseguire con i negoziati.

Attacchi russi in diverse regioni: almeno 10 vittime

Secondo le autorità ucraine almeno 10 persone sono state uccise e altre 32 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore, quando le forze russe hanno lanciato attacchi aerei e di artiglieria su più regioni in Ucraina. L’esercito di Kiev ha abbattuto 69 droni e tre missili guidati Kh-59/69. Attacchi sono stati registrati nelle regioni di Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy, Dnipropetrovsk e nel Donetsk, dove sono stati uccisi cinque civili e altre nove persone sono rimaste ferite

Evacuati 11 insediamenti in distretto Sumy

Le autorità ucraine hanno ordinato ai residenti di lasciare altri 11 insediamenti del distretto di Sumy, data la costante minaccia alla loro vita causata dai bombardamenti di Mosca, riferisce Ukraïnska pravda. “Esorto i residenti a non ritardare la decisione di evacuare. Rimanere in una zona di pericolo costante è una minaccia diretta per la tua vita e la tua salute”, ha affermato l’amministrazione militare della regione. Secondo quanto riporta il media ucraino sono saliti a 213 gli insediamenti della regione di Sumy da cui i residenti sono stati evacuati.

Mosca: “14 feriti in attacco ucraino nel Kursk”

Sul fronte opposto, il governatore ad interim della regione del Kursk, Alexander Khinshtein, ha riferito che 14 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni effettuato da Kiev nei distretti di Lgovsky e Rylsky. Ne dà notizia la Tass. Secondo il governatore tra i feriti ci sarebbero anche dei minori e nell’attacco sarebbero stati danneggiati anche edifici residenziali.

