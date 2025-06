Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Oltre 30 persone ferite

In Germania tre persone sono morte e molte sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un ospedale della città di Amburgo. I vigili del fuoco sono stati allertati dell’incendio all’ospedale Marienkrankenhaus poco dopo mezzanotte.

Il rogo è divampato in una stanza del reparto geriatrico, al piano terra dell’edificio, e si è propagato alla facciata del piano superiore. Il fumo si è diffuso sui quattro piani dell’edificio. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo. I vigili del fuoco hanno dichiarato che più di 30 persone sono rimaste ferite. I 3 morti sono pazienti dell’ospedale.

