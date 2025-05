Dopo i bombardamenti delle forze di Mosca

(LaPresse) – Le autorità dell’Ucraina hanno ordinato ai residenti di lasciare altri 11 insediamenti del distretto di Sumy, data la costante minaccia alla loro vita causata dai bombardamenti di Mosca, riferisce Ukraïnska pravda. “Esorto i residenti a non ritardare la decisione di evacuare. Rimanere in una zona di pericolo costante è una minaccia diretta per la tua vita e la tua salute”, ha affermato l’amministrazione militare della regione. Secondo quanto riporta il media ucraino sono saliti a 213 gli insediamenti della regione di Sumy da cui i residenti sono stati evacuati.

