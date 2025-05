Lo scontro tra il veicolo dei migranti e un camion è avvenuto a 90 chilometri a nord della città di Kufra

Undici migranti sudanesi e un autista libico sono rimasti uccisi venerdì in un incidente stradale nel deserto della Libia, secondo quanto riferito dalle autorità. Si tratta dell’ultima tragedia che ha coinvolto sudanesi in fuga dalla guerra civile nel loro Paese. L’incidente tra il veicolo dei migranti e un camion è avvenuto nelle prime ore di venerdì nel deserto, a 90 chilometri a nord della città libica di Kufra, secondo quanto riferito in un comunicato dal servizio di ambulanza e emergenza della città. Tra i morti ci sono tre donne e due bambini. Nell’incidente sono rimasti feriti anche un uomo di 65 anni e suo figlio di 10 anni.

