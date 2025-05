I due sono accusati a vario titolo di stupro, traffico di esseri umani e altri reati

I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate sono stati accusati in Gran Bretagna di stupro e altri reati, secondo quanto riferito mercoledì dai pubblici ministeri.

Le accuse sono state autorizzate lo scorso anno e i media dell’epoca avevano riportato la notizia dei mandati di arresto emessi nei confronti dei Tate, cittadini con doppia nazionalità statunitense e britannica trasferitisi in Romania nel 2016.

Ma la Procura della Corona ha affermato che questa è la prima volta che conferma che sono stati incriminati penalmente in Gran Bretagna. Andrew Tate, 38 anni, deve rispondere di accuse relative a tre donne che includono stupro, lesioni personali, traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione a scopo di lucro.

La vicenda di Tristan e Andrew Tate

Tristan Tate, 36 anni, deve rispondere di accuseche includono stupro, traffico di esseri umani e lesioni personali. I Tate sono stati arrestati in Romania alla fine del 2022 e formalmente incriminati lo scorso anno con l’accusa di aver partecipato a un’organizzazione criminale che adescava donne in quel Paese, dove sarebbero state sfruttate sessualmente. Andrew Tate è stato anche accusato di stupro. Entrambi negano tutte le accuse a loro carico. I tribunali rumeni hanno emesso un ordine di estradizione dei due nel Regno Unito una volta concluso il processo, secondo quanto riferito dai pubblici ministeri britannici. Il mandato di arresto emesso dalla polizia del Bedfordshire nei confronti dei due fratelli risale al periodo tra il 2012 e il 2015. La loro ubicazione non è stata immediatamente chiarita. Sono stati fotografati una settimana fa fuori da una stazione di polizia a Voluntari, in Romania, dove devono presentarsi regolarmente mentre sono sotto accusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata