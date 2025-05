Mercoledì centinaia di palestinesi hanno assaltato un magazzino alimentare delle Nazioni Unite

Giovedì l’esercito israeliano ha accompagnato i media internazionali in visita al valico di frontiera di Kerem Shalom per mostrare le operazioni di aiuto. Israele afferma di continuare a consegnare rifornimenti a Gaza, ma sostiene che questi non vengono ritirati dalle agenzie delle Nazioni Unite. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato mercoledì che l’organizzazione e i suoi partner non sono stati in grado di ritirare la maggior parte degli aiuti a causa delle “condizioni di insicurezza e delle restrizioni di accesso”. Mercoledì centinaia di palestinesi hanno assaltato un magazzino alimentare delle Nazioni Unite a Gaza nel disperato tentativo di procurarsi qualcosa da mangiare, urlando e spintonandosi. Quattro persone sono morte nel caos, secondo quanto riferito dai funzionari dell’ospedale.

