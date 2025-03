Israele ha bloccato l’ingresso di tutte le merci e i rifornimenti nella Striscia di Gaza e ha avvertito di “ulteriori conseguenze” se Hamas non accetterà una nuova proposta per estendere il fragile cessate il fuoco. Non c’erano camion in fila al valico di Kerem Shalom, controllato da Israele.

Dopo la chiusura raddoppiati i prezzi a Gaza

Hamas ha accusato Israele di cercare di far deragliare l’accordo di cessate il fuoco esistente e ha affermato che la sua decisione di tagliare gli aiuti è “un’estorsione a buon mercato, un crimine di guerra e un palese attacco” alla tregua, che ha preso piede a gennaio dopo più di un anno di negoziati. Entrambe le parti non hanno dichiarato la fine del cessate il fuoco. Centinaia di camion di aiuti sono entrati a Gaza ogni giorno dall’inizio del cessate il fuoco, il 19 gennaio. Ma i residenti hanno detto che i prezzi sono raddoppiati, quando si è diffusa la notizia della chiusura e la gente è corsa a rifornirsi.

