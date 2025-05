L'ex presidente è stato escluso dalle elezioni di agosto

(LaPresse) In Bolivia si vota ad agosto per le presidenziali e tiene banco il caso dell’ex presidente Evo Morales, escluso dalla corsa da una sentenza costituzionale. Nelle immagini si vedono i sostenitori di Morales a La Paz chiedere a gran voce il suo reintegro, prima di scontrarsi con la polizia vicino al Palazzo del Governo. L’ex presidente è attualmente ricercato anche per le accuse di violenza sessuale e traffico di minori. I suoi sostenitori sostengono che senza di lui non c’è democrazia e accusano l’attuale presidente Luis Arce di un “complotto giudiziario”. Il partito MAS, al potere da 18 anni, è profondamente spaccato al suo interno a causa di questa disputa tra i due leader.

