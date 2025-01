Per l'ex presidente anche il divieto di lasciare il Paese

È stato emesso un nuovo mandato di arresto per l’ex presidente boliviano Evo Morales, insieme al divieto di lasciare il Paese. Morales è accusato di traffico aggravato di esseri umani. A nulla è valso il tentativo dei suoi legali di evitare l’arresto, presentando certificati medici per presunti problemi cardiaci e una broncopolmonite. Lo riporta La Nacion.

