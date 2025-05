Edifici residenziali in fiamme per il raid aereo di Mosca

Le forze russe hanno lanciato un attacco massiccio su Kharkiv, in Ucraina, nella notte tra martedì e mercoledì. Oltre dieci raid hanno preso di mira area residenziali provocando incendi e danni. Una persona è morta e altre sette, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, secondo le autorità locali. I servizi di emergenza sono intervenuti per domare le fiamme e soccorrere i feriti. L’Ucraina attende il documento “che Mosca definisce un memorandum”, che delinea la sua visione per i prossimi passi nei possibili negoziati per un cessate il fuoco e nei colloqui futuri, ha affermato il presidente di Kiev Volodymyr Zelensky.

