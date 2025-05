Lavrov: "Neutralità di Kiev condizione fondamentale per qualsiasi accordo"

Proseguono con difficoltà i tentativi della diplomazia internazionale di giungere a un accordo per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Friedrich Merz, si è detto pronto a un incontro trilaterale con il leader russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. Da Mosca, però, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov mette dei paletti: per qualsiasi accordo è fondamentale la neutralità dell’Ucraina. Nella notte le contraeree russe hanno abbattuto 296 droni di Kiev, anche contro la capitale. Ecco tutte le notizie dalla guerra IN AGGIORNAMENTO

Zelensky atterrato a Berlino, in programma incontro con Merz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nella zona militare dell’aeroporto di Berlino-Schönefeld. Lo riporta Bild. Zelensky oggi incontrerà il cancelliere tedesco Friedrich Merz presso la Cancelleria federale. Più tardi sarà ospite anche del presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

Papa Leone XIV: “Popolo ucraino da nuovi gravi attacchi, si fermi la guerra”

“In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime in particolare per i bambini e le famiglie. Rinnovo con forza l’appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace. Chiedo a tutti di unirsi alla preghiera per la pace e per tutti i posti in cui si soffre la guerra”. Così Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

Lavrov: “Neutralità Ucraina condizione fondamentale”

“Il ritorno dell’Ucraina a uno status neutrale, non allineato e non nucleare è una delle condizioni poste dalla Federazione Russa per la risoluzione del conflitto“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Vorrei ricordarvi che lo status neutrale, non allineato e non nucleare dell’Ucraina è stato solennemente proclamato nella dichiarazione di indipendenza di questo Paese, adottata nel 1991. È stato questo impegno, è stata la proclamazione di uno status neutrale, non allineato e non nucleare per sempre, che ha reso possibile il riconoscimento dell’Ucraina come Stato indipendente sia dalla Federazione Russa che da tutti gli altri membri della comunità internazionale”, ha aggiunto Lavrov citato da Interfax. Lavrov ha osservato che un ritorno a questa promessa, che Kiev “ha cercato di violare e ha persino inserito l’obbligo di violare lo status non nucleare nella Costituzione, un ritorno a questo obbligo è una delle richieste chiave della Russia che deve essere soddisfatta nel quadro di qualsiasi accordo, come previsto nell’aprile 2022 durante i colloqui di Istanbul“.

Zelensky: “Pronto a incontro a tre con Trump e Putin”

“Siamo pronti per il formato Trump-Putin-me, o per incontri separati: Trump-Putin, Trump-Zelensky, e poi tutti e tre insieme. Non è una questione di tempo o di luogo, l’importante è la sostanza”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa riportata dal Kyiv Post.

Mosca: abbattuti nella notte 296 droni di Kiev, anche contro la capitale

Nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 296 droni ucraini. Lo ha riportato il ministero della Difesa russo. “I droni sono stati distrutti nei cieli delle regioni di Tula, Tver, Smolensk, Ryazan, Oryol, Kursk, Kaluga, Ivanovo, Voronezh, Vladimir, Belgorod, Bryansk e della regione di Mosca“, si legge in una nota.

