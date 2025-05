Gelo nella coppia dopo lo schiaffo rifilato al capo dell'Eliseo

Non si è ancora spenta l’eco per il presunto schiaffo che il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto dalla moglie Brigitte mentre la coppia stava per scendere dall’aereo dopo l’arrivo in Vietnam. Sembra che il rapporto tra il capo dell’Eliseo e la première dame non sia migliorato, tanto che nelle uscite ufficiali nel Paese asiatico Brigitte Macron appare tesa, imbronciata, perfino arrabbiata. La scena si è ripetuta a Hanoi, quando Macron e la consorte sono stati ricevuti dal presidente del Vietnam Luong Cuong e nei successivi eventi ufficiali.

