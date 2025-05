L'incontro fa parte della visita nel Sudest asiatico del presidente francese

(LaPresse) Nella sua visita nel Sudest Asiatico, il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il segretario generale del Partito Comunista vietnamita. Macron ha chiesto una stretta cooperazione tra Vietnam e Francia, in un contesto globale sempre più instabile. Macron ha sottolineato la necessità di “un ordine basato sul diritto” in un momento di “grande squilibrio e ritorno alla retorica del potere e all’intimidazione”. Il leader francese ha poi reso omaggio al memoriale di guerra di Hanoi a coloro che hanno combattuto contro i colonizzatori francesi e ha incontrato il suo omologo Luong Cuong. Macron ha anche visitato il Tempio della Letteratura, risalente all’XI secolo, nel cuore della capitale vietnamita. Il presidente francese si recherà ora in Indonesia e Singapore.

