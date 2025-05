Tensione tra i supporter dei Reds e il conducente poco prima dell'investimento

(LaPresse) Un video mostra i momenti di tensione prima che il conducente di un’auto travolga a Liverpool i tifosi dei Reds alla parata per la vittoria della Premier League della squadra di Arne Slot. 47 i feriti. L’uomo, poi arrestato dalla polizia, cerca di passare per la strada affollata di persone. Alcuni tifosi prendono a calci la sua vettura, lui accenna una retromarcia verso i supporter che circondano l’auto. Poco dopo il 53enne travolgerà la folla. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

