Per l'incidente è stato fermato un cittadino britannico di 53 anni. Starmer: "L'intero Paese è al fianco della città"

È di 47 feriti, di cui 2 gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, lunedì, a Liverpool, durante la parata per la vittoria della Premier League da parte dei Reds, quando un’auto si è lanciata sulla folla investendo i passanti. “Ventisette persone sono state trasportate in ospedale, di cui due in gravi condizioni. Altre 20 persone sono rimaste ferite e sono state curate sul posto, mentre diversi altri si sono recati autonomamente in ospedale per ricevere cure”, ha comunicato in una conferenza stampa Dave Kitchen, del Servizio Ambulanza del Nord Ovest del Regno Unito. Kitchen ha aggiunto che quattro dei feriti erano bambini. C’è un minore anche tra i due feriti gravi. Non sono stati segnalati decessi.

Polizia: “Non consideriamo l’incidente un atto di terrorismo”

“L’incidente non è considerato un atto di terrorismo“, ha dichiarato il vice capo della polizia locale, Jenny Simms, esortando le persone a non condividere informazioni errate sull’incidente. “Quello che posso dire è che riteniamo che si tratti di un incidente isolato e al momento non stiamo ricercando nessun’altra persona in relazione ad esso. L’incidente non viene trattato come terrorismo”, ha spiegato. L’unica persona al momento fermata per l’incidente è un uomo britannico di 53 anni originario della città di Liverpool.

Starmer: “L’intero Paese è al fianco di Liverpool”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di aver parlato con il sindaco della regione della città di Liverpool, Steve Rotheram, “dei terribili eventi” avvenuti lunedì sera. Lo riporta Sky News Uk. Starmer ha inoltre elogiato “il coraggio straordinario dimostrato dalla polizia e dagli altri servizi di emergenza”. “Stanno offrendo supporto e assistenza a coloro che sono rimasti feriti in questi tragici eventi”, ha aggiunto il primo ministro. “Tutti, specialmente i bambini, dovrebbero poter celebrare i propri eroi senza dover affrontare simili orrori. La città ha una lunga e orgogliosa tradizione di unità nei momenti difficili“. Il primo ministro ha infine affermato che “Liverpool è unita, e l’intero Paese è al fianco di Liverpool“.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected. I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident. I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

