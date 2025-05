Lo ha riferito a LaPresse un portavoce della polizia di Francoforte, dove si sono svolti i fatti. Una delle vittime è in gravi condizioni

In Germania un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo essere stati aggrediti da un folto gruppo di persone in occasione del concerto del rapper italiano Geolier dello scorso 2 maggio alla Jahrhunderthalle nel quartiere di Höchst a Francoforte sul Meno. Lo ha riferito a LaPresse un portavoce della polizia di Francoforte, spiegando che le ferite riportate da uno dei due cittadini della Germania con cognome italiano sono talmente gravi che è stata avviata un’indagine per tentato omicidio. Attualmente in Germania la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. “Al momento sappiamo che è successo dopo il concerto, davanti alla sala. C’è stata una discussione tra un folto gruppo e queste tre persone, un italiano e due cittadini tedeschi con cognomi italiani. E quella che è iniziata come una discussione verbale è poi diventata fisica. Poi il gruppo numeroso ha colpito uno di loro alla testa così gravemente che è stato portato in ospedale”, ha spiegato il portavoce, sottolineando che “le circostanze esatte sono oggetto dell’indagine della polizia e dobbiamo vedere cosa rivela l’indagine”. Al momento, ha spiegato la polizia, non si conoscono ulteriori dettagli sulle persone ferite e sugli aggressori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata