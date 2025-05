52 morti nelle ultime ore per gli attacchi israeliani

L’esercito israeliano ha diffuso lunedì un video che mostra le truppe dell’Idf in azione nella Striscia di Gaza. Nelle scorse ore gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 52 persone a Gaza, tra cui 36 in una scuola trasformata in rifugio che è stata colpita mentre le persone dormivano, secondo funzionari locali di Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata