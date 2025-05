La visita dopo l'attacco in cui sono stati uccisi due membri dell'ambasciata israeliana a Washington

La segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha visitato domenica il Muro Occidentale a Gerusalemme.

La visita di Noem fa seguito all’attacco di giovedì in cui sono stati uccisi due membri dell’ambasciata israeliana a Washington. Le due vittime sono state identificate come Yaron Lischinsky, cittadino israeliano, e Sarah Milgrim, cittadina americana.

L’offensiva israeliana ha ucciso oltre 52.800 palestinesi, per lo più donne e bambini, secondo il Ministero della Salute di Gaza, che non specifica quanti dei morti fossero civili o combattenti. Israele afferma di aver ucciso circa 20.000 militanti, senza fornire prove.La guerra ha distrutto vaste aree di Gaza e gran parte delle sue capacità di produzione alimentare. Ha causato lo sfollamento di circa il 90% della popolazione, con centinaia di migliaia di persone che vivono in tendopoli e edifici bombardati.

