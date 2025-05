Le macchine sono in grado di eseguire anche movimenti agili come calci rotanti in aria

A Hangzhou, capoluogo della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, domenica si terrà un torneo di boxe tra robot umanoidi. Nelle immagini gli ‘allenamenti’ tra i robot, che non solo eseguono movimenti di boxe generici come pugni diretti, ganci e calci laterali, ma anche movimenti molto più agili come calci rotanti in aria o rialzarsi rapidamente dopo essere caduti. L’evento fa parte di una serie di competizioni robotiche sponsorizzate congiuntamente dal China Media Group (CMG), il gruppo mediatico statale, e da alcune altre istituzioni. I robot umanoidi che partecipano a questo concorso sono stati sviluppati da Unitree, una startup cinese specializzata.

